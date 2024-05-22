У Корабельному районі Миколаєва 21 травня патрульні затримали чоловіка, ймовірно, у наркотичному стані.

Про це повідомили у патрульній поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, вчора ввечері вони отримали виклик, що на вулиці Новобудівна у Корабельному районі міста чоловік в неадекватному стані погрожує оточуючим.

Прибувши на місце, поліцейські виявили чоловіка, ймовірно, під наркотиками, який тримав в руках кухонні ножі, та погрожував оточуючим, серед яких були і його батьки.

Зазначається, що поліцейські певний час розмовляли з чоловіком, а коли він втратив пильність скористались моментом та затримали його, а згодом передали медикам.

Нагадаємо, патрульні у Миколаєві затримали місцевого жителя, який курив на території дитячого майданчика. Під час взаємодії з правоохоронцями він відкрито зізнався, що при собі також має згорток із наркотичною речовиною.