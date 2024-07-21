Миколаївець хотів купити автомобіль онлайн і втратив гроші, фото з відкритих джерел

Шахраї ошукали жителя Миколаївщини на понад 117 тисяч гривень. Чоловік хотів купити автомобіль Kia Sorento та перевів суму на невідомий рахунок.

Як повідомляють в ГУ Національної поліції Миколаївської області, в одній з соціальних мереж чоловік знайшов оголошення.

Потерпілий зв'язався з продавцем, який попросив для сплати за митні послуги перераховував кошти.

«‎Заявник погодився на таку угоду і перерахував грошові кошти у розмірі 117 тисяч 500 гривень»‎, — йдеться в повідомленні.

Після успішної транзакції продавець перестав виходити на зв’язок.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, у Вознесенську Миколаївської області до правоохоронців звернувся чоловік, який бажав придбати автомобіль та його ошукали аферисти на 321 тисячу гривень.