Шахраї ошукали жителя Миколаївщини на понад 117 тисяч гривень. Чоловік хотів купити автомобіль Kia Sorento та перевів суму на невідомий рахунок.
Як повідомляють в ГУ Національної поліції Миколаївської області, в одній з соціальних мереж чоловік знайшов оголошення.
Потерпілий зв'язався з продавцем, який попросив для сплати за митні послуги перераховував кошти.
«Заявник погодився на таку угоду і перерахував грошові кошти у розмірі 117 тисяч 500 гривень», — йдеться в повідомленні.
Після успішної транзакції продавець перестав виходити на зв’язок.
Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, у Вознесенську Миколаївської області до правоохоронців звернувся чоловік, який бажав придбати автомобіль та його ошукали аферисти на 321 тисячу гривень.
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Шахраї ошукали жителя Миколаївщини на понад 117 тисяч гривень. Чоловік хотів купити автомобіль Kia Sorento та перевів суму на невідомий рахунок.
Як повідомляють в ГУ Національної поліції Миколаївської області, в одній з соціальних мереж чоловік знайшов оголошення.
Потерпілий зв'язався з продавцем, який попросив для сплати за митні послуги перераховував кошти.
«Заявник погодився на таку угоду і перерахував грошові кошти у розмірі 117 тисяч 500 гривень», — йдеться в повідомленні.
Після успішної транзакції продавець перестав виходити на зв’язок.
Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, у Вознесенську Миколаївської області до правоохоронців звернувся чоловік, який бажав придбати автомобіль та його ошукали аферисти на 321 тисячу гривень.