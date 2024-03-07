Російських та білоруських тенісистів допустили до Олімпіади-2024. Фото: EPA/UPG

Міжнародна федерація тенісу (ITF) ухвалила рішення допустити російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року в Парижі у нейтральному статусі.

Про це повідомляється на офіційному сайті ITF.

Міжнародна федерація тенісу повідомила, що спортсменам дозволять виступати у індивідуальній і нейтральній якості, якщо вони будуть відповідати вимогам відбору та прийнятності, викладеним у застосованих Правилах ITF.

«Рішення ITF узгоджується з більшістю міжнародних федерацій (IF) щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які беруть участь в Іграх у Парижі 2024 цього літа. Позиція ITF також відповідає існуючій міжнародній політиці тенісу, яка була прийнята в березні 2022 року», — наголосили в Міжнародній федерації тенісу.

Нагадаємо, парламент Латвії ухвалив поправки до законодавства, які забороняють національним спортсменам командам грати проти збірних Росії та Білорусі.

Нагадаємо, український стрибун у воду, миколаївець Олексій Середа вважає, що російським спортсменам мають заборонити участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Як відомо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смірнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.