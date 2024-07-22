Аліхан Кушхов, фото з відкритих джерел

Миколаївські слідчі встановили особу російського військового, який під час окупації Снігурівського району у 2022 році знущався над цивільними.

Текст підозри від 19 липня 32-річному Аліхану Кушхову опублікований на сайті Офісу генпрокурора.

Уродженець міста Нальчик був молодшим сержантом, командиром відділення 2 розвідвзводу 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади ЗС РФ.

У червні 2022 року Кушхов разом з іншими солдатами взводу він розшукував в одному з сіл Снігурівщини колишніх українських військових. Під час фільтраційних дій вони затримали двох чоловіків, яких кинули у погреб будинку, де утримували близько години. Після цього їх повезли на допит до Херсонської області.

У вересні Аліхан Кушхов разом із невстановленими росіянами затримали жительку одного з сіл Снігурівщини, від якої вимагали визнати, що її син служив у Збройних Силах України. Однак жінка цього не визнала, після чого окупанти затримали жінку, побили її кулаками і прикладами автоматів, стріляли біля ніг і погрожували вбити.

Під час побиття один з російських солдатів у присутності Кушхова тримав жінку та погрожував, що всі вони її зґвалтують.

Після цього росіяни повернули жінку до її будинку і продовжили там її допитувати. Згідно матеріалів справи, у подальшому з метою самозахисту жінка виїхала з села.

4 жовтня Аліхан Кушхов, маючи при собі вогнепальну зброю, затримав неповнолітнього, якого перевіз в інше село, де жили самі росіяни. Підлітка змусили прибрати будинок, якого пізніше він вдарив кулаком. За кілька годинь знущань неповнолітнього звільнили.

Правоохоронці інкримінують Аліхану Кушхову порушення законів та звичаїв війни. Йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру командувачу Південного округу військ Нацгвардії РФ Ігорю Турченюку, який в 2022 році був одним з керівників окупації Миколаївщини та Херсонщини.