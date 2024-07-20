«Швидка», ілюстраційне фото з відкритих джерел

Учора, 19 липня, внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинули троє людей, ще 13 зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Олександрівка, Комишани, Антонівка, Кіндійка, Понятівка, Кізомис, Киселівка, Велетенське, Широка Балка, Берислав, Новокаїри, Качкарівка та Херсон.

«Російські військові поцілили в адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 6 багатоповерхівок та 98 приватних будинків. Пошкоджено газопроводи, господарчі споруди, гаражі, автівки «швидкої» та приватні автомобілі», – написав Олександр Прокудін.

Атака по Миколаєву 19 липня

Вибух в Миколаєві пролунав о 17:14. Як виявилось, удар прийшовся по житловому району міста.

Вд ракетного удару окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.

За годину після атаки у коментарі «НикВести» віце-мер Віталій Луков повідомив, що відомо про трьох жертв на місці прильоту, серед них дитина. Мати хлопчика, який загинула внаслідок ракетного удару, перебуває в стані шоку. З нею працюють психологи.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Ззаначимо, попередньо, окупанти вдарили по місту ракетою Х-59.

На атаку по Миколаєву відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз потрібні нові рішення на підтримку захисту України.