Херсон, фото з відкритих джерел

На Херсонщині вводиться особливий режим в'їзду та виїзду з області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що мета рішення — забезпечення належної організації та контролю пропускного режиму на блокпостах.

«Згідно з наказом Коменданта Херсонської області від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію області. Це стосується як громадян України, так й іноземців та осіб без громадянства», — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, через російський обстріл Дніпровського району Херсона вдень 16 липня постраждав 45-річний волонтер.