На Херсонщині вводиться особливий режим в'їзду та виїзду з області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що мета рішення — забезпечення належної організації та контролю пропускного режиму на блокпостах.
«Згідно з наказом Коменданта Херсонської області від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію області. Це стосується як громадян України, так й іноземців та осіб без громадянства», — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, через російський обстріл Дніпровського району Херсона вдень 16 липня постраждав 45-річний волонтер.
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На Херсонщині вводиться особливий режим в'їзду та виїзду з області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що мета рішення — забезпечення належної організації та контролю пропускного режиму на блокпостах.
«Згідно з наказом Коменданта Херсонської області від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію області. Це стосується як громадян України, так й іноземців та осіб без громадянства», — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, через російський обстріл Дніпровського району Херсона вдень 16 липня постраждав 45-річний волонтер.