Наслідки атаки РФ по Дніпру. Фото: Суспільне Дніпро

Внаслідок атаки росіян по місту Дніпро 3 липня загинули вісім людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні. Їй було 72 роки. Вже 8 жертв тієї російської атаки.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, внаслідок російського удару по Дніпру в середу постраждали вже 55 осіб.

Також під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, в яку росіяни влучили ракетою 28 червня, знайшли тіло загиблої жінки — це третя жертва того удару

Нагадаємо, уранці 3 липні росіяни спрямували по Дніпру ракети та ударні безпілотники. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили близько 8:15, а через пів години в обласному центрі пролунали вибухи. Згодом — повторні.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок російського удару по місту Дніпро зросла до 53 людей. Четверо з них — у важкому стані.

А впродовж 3 липня російські військові обстріляли Очаківську та Снігурівську громади Миколаївської області.