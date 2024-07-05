Внаслідок атаки росіян по місту Дніпро 3 липня загинули вісім людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, у лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні. Їй було 72 роки. Вже 8 жертв тієї російської атаки.
Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, внаслідок російського удару по Дніпру в середу постраждали вже 55 осіб.
Також під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, в яку росіяни влучили ракетою 28 червня, знайшли тіло загиблої жінки — це третя жертва того удару
Нагадаємо, уранці 3 липні росіяни спрямували по Дніпру ракети та ударні безпілотники. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили близько 8:15, а через пів години в обласному центрі пролунали вибухи. Згодом — повторні.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок російського удару по місту Дніпро зросла до 53 людей. Четверо з них — у важкому стані.
А впродовж 3 липня російські військові обстріляли Очаківську та Снігурівську громади Миколаївської області.
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Внаслідок атаки росіян по місту Дніпро 3 липня загинули вісім людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, у лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні. Їй було 72 роки. Вже 8 жертв тієї російської атаки.
Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, внаслідок російського удару по Дніпру в середу постраждали вже 55 осіб.
Також під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, в яку росіяни влучили ракетою 28 червня, знайшли тіло загиблої жінки — це третя жертва того удару
Нагадаємо, уранці 3 липні росіяни спрямували по Дніпру ракети та ударні безпілотники. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили близько 8:15, а через пів години в обласному центрі пролунали вибухи. Згодом — повторні.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок російського удару по місту Дніпро зросла до 53 людей. Четверо з них — у важкому стані.
А впродовж 3 липня російські військові обстріляли Очаківську та Снігурівську громади Миколаївської області.