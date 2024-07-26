У Криму чути вибухи. Фото: GettyImages

У ніч на 26 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцева окупаційна влада оголосила повітряну тривогу та попередила про можливу загрозу атаки дронів.

Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що вибухи сталися на аеродромі «Саки» в селищі Новофедорівка. Там лунала детонація боєприпасів.

За даними OSINT-ресурсів, на цьому аеродромі знаходилося щонайменше 16 російських літаків, включаючи Су-30СМ та Су-24.

Росіяни офіційно не підтвердили факт атаки. Українська сторона також поки не прокоментувала цей інцидент.

Нагадаємо, що Служба безпеки України здійснила атаку на російську базу берегової охорони на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму, використовуючи морські та повітряні дрони.