У ніч на 26 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцева окупаційна влада оголосила повітряну тривогу та попередила про можливу загрозу атаки дронів.
Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».
Зазначається, що вибухи сталися на аеродромі «Саки» в селищі Новофедорівка. Там лунала детонація боєприпасів.
За даними OSINT-ресурсів, на цьому аеродромі знаходилося щонайменше 16 російських літаків, включаючи Су-30СМ та Су-24.
Росіяни офіційно не підтвердили факт атаки. Українська сторона також поки не прокоментувала цей інцидент.
Нагадаємо, що Служба безпеки України здійснила атаку на російську базу берегової охорони на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму, використовуючи морські та повітряні дрони.
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У ніч на 26 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцева окупаційна влада оголосила повітряну тривогу та попередила про можливу загрозу атаки дронів.
Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».
Зазначається, що вибухи сталися на аеродромі «Саки» в селищі Новофедорівка. Там лунала детонація боєприпасів.
За даними OSINT-ресурсів, на цьому аеродромі знаходилося щонайменше 16 російських літаків, включаючи Су-30СМ та Су-24.
Росіяни офіційно не підтвердили факт атаки. Українська сторона також поки не прокоментувала цей інцидент.
Нагадаємо, що Служба безпеки України здійснила атаку на російську базу берегової охорони на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму, використовуючи морські та повітряні дрони.