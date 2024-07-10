У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи. Фото: ДСНС

Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей.

У Києві після ворожої атаки 8 липня завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок обстрілу росіян в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. 11 осіб врятовано.

«Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус «країни-терориста». Надзвичайні рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя», — йдеться у повідомленні.

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи. Фото: ДСНС У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні Україну обстріляли понад 40 ракетами різних типів