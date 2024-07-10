Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей.
У Києві після ворожої атаки 8 липня завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок обстрілу росіян в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. 11 осіб врятовано.
«Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус «країни-терориста». Надзвичайні рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
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Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей.
У Києві після ворожої атаки 8 липня завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок обстрілу росіян в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. 11 осіб врятовано.
«Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус «країни-терориста». Надзвичайні рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні Україну обстріляли понад 40 ракетами різних типів