Український військовий, який повернувся з полону, архівне фото: Віталій Юрасов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що обмін «всіх на всіх» із Росією найближчим часом малоймовірний, оскільки противник не виявляє зацікавленості в цьому.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Укрінформ.

«Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде великий обмін? Ні. Поясню чому. Різниця в цифрах. Так, вона дійсно є. На території Російської Федерації набагато більше затриманих громадян України. Чи ми його обговорюємо? Так. Чи обговорюємо ми його з нашими партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність Російської Федерації це зробити? Ні», — сказав Дмитро Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини також нагадав, що під час останнього обміну вперше вдалося повернути людей з території Білорусі.

«Ми побачили відмінність у відношенні до громадян України. От навіть по деталях. Ми повернули і там, і там цивільних. І там, і там ми спілкувалися. Ми побачили навіть фізичний стан. Тобто громадяни України з території Білорусі не казали про застосування якихось тортур, побиття… Так, ми вважаємо, юридично трактуємо, що їх незаконно засудили, але тортур не було», – сказав він.

Нагадаємо, правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» повідомила, що у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росіяни примусово утримують понад 14 тисяч цивільних українців. Повернути їх, на відміну від військових чи дітей, дуже складно.

Нагадаємо, кожен із понад 600 опитаних цивільних або військових, які перебували у полоні РФ, розповіли про катування та жорстоке поводження.