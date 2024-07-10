У середу, 10 липня у селі Зайчевське, що на Миколаївщині загорівся сухостій та вогонь почав швидко «підступати» до дачних будинків.
Гасіння пожежі ускладнене через спекотну погоду та велику кількість сухої трави, повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Рятувальники вживають заходи з недопущення перекидання полум'я на дачі, моніторинг обстановки з повітря здійснюють за допомогою БпЛА.
Від ДСНС на місці працює понад 40 вогнеборців, 7 одиниць техніки.
Нагадаємо, що 8 липня в Миколаївській області вогнеборці загасили 36 пожеж. Горіли суха трава, чагарники та поля з пшеницею.
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У середу, 10 липня у селі Зайчевське, що на Миколаївщині загорівся сухостій та вогонь почав швидко «підступати» до дачних будинків.
Гасіння пожежі ускладнене через спекотну погоду та велику кількість сухої трави, повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Рятувальники вживають заходи з недопущення перекидання полум'я на дачі, моніторинг обстановки з повітря здійснюють за допомогою БпЛА.
Від ДСНС на місці працює понад 40 вогнеборців, 7 одиниць техніки.
Нагадаємо, що 8 липня в Миколаївській області вогнеборці загасили 36 пожеж. Горіли суха трава, чагарники та поля з пшеницею.