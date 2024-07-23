Вогнеборець гасить пожежу в Ольшанській громаді. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Вдень, 22 липня за межами села Шостакове Ольшанської громади Миколаївського району спалахнула масштабна пожежа, яка загрожувала полям соняшника.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Масштабна пожежа в Ольшанській громаді. Фото: ДСНС у Миколаївській області Масштабна пожежа в Ольшанській громаді. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що на місце події було направлено відділення 2, 3, 19 державних пожежно-рятувальних частин та чергову зміну оперативно-координаційного центру ДСНС України у Миколаївській області.

«Рятувальники майже шість годин боролися з вогнем, адже найбільші осередки займання були приховані за щільно захаращеними чагарниками. Відсутність під'їздів з інших боків ускладнювала оперативну ліквідацію полум'я», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу до вечора, її площа склала близько 20 гектарів. Моніторинг ситуації з повітря здійснювався за допомогою БпЛА.

Від ДСНС залучено майже 20 вогнеборців та 4 спеціальні автомобілі. Підвіз води забезпечував місцевий підприємець.

Нагадаємо, у неділю 21 липня у Миколаєві та області зареєстрували 30 пожеж. Майже у всіх випадках на відкритих територіях горів сухостій, чагарники та пожнивні залишки.

Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку цього року в Україні пожежі охопили майже 26 тисяч гектарів землі. У ДСНС заявили, що у 90% випадків причина виникнення пожеж в екосистемах — людська недбалість.