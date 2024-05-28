Мешканець Миколаївщини отримав п’ять років за заклики захопити Україну. Фото: прокуратура Миколаївщини

Мешканця Первомайська Миколаївської області засудили до 5 років 1 місяця тюрми за поширення матеріалів із закликами щодо захоплення України.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

«Первомайська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадження стосовно 53-річного жителя міста Первомайськ за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників (частина 1, частина 2 статті 110, частина 2, частина 3 статті 436-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік з корисливих мотивів поширював у соціальній мережі матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України, а також чисельні матеріали про визнання правомірною збройної агресії РФ, тимчасової окупації частини території України, глорифікації осіб, які здійснюють збройну агресію.

Чоловік свою вину визнав повністю. Суд визнав його винним та призначив покарання — 5 років 1 місяць позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно миколаївського пенсіонера визнали винним у держзраді. Він отримав п'ятнадцять років в'язниці з конфіскацією.