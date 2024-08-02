Затримання підозрюваного, фото: СБУ

Контррозвідники затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві за Силами оборони на Вінниччині. Отриману інформації він передавав РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними спецслужби, фігурант розвідував пункти базування навчальних центрів Сил оборони та основні логістичні шляхи переправлення бойових засобів ураження на передову.

«Щоб отримати розвіддані, агент регулярно об’їжджав місцевість та шукав відповідні локації, а також «втемну» випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов. Для цього він намагався встановлювати товариські стосунки з місцевими жителями, які мали відношення до військової служби. У разі отримання координат базування ЗСУ, чоловік мав негайно «відзвітувати» про це окупантам для підготовки повітряного удару по цілях», — пояснили в повідомленні.

Служба безпеки затримала підозрюваного у власному помешканні. За даними слідства, ним виявився місцевий 40-річний менеджер, прихильник російської влади.

Навесні 2024 року він вийшов на контакт з ФСБ через своїх родичів, які живуть в Росії та співпрацюють з місцевою спецслужбою. З окупантами чоловік спілкувався через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони із доказами. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, як правоохоронці затримали двох агентів Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ), які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову.