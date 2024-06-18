Вирок суду. Ілюстративне фото

Мешканця Березнегуватської ОТГ, який на власному подвір’ї вирощував рослини коноплі засудили до п’яти років та трьох місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними прокуратури, 47-річний мешканець Березнегуватської ОТГ в себе вдома посадив 15 кущів коноплі та ретельно за ними доглядав. Дотримуючись необхідних технологій, чоловік зібрав «урожай» та готував продукт до вживання.

Під час обшуку в будинку обвинуваченого правоохоронці вилучили 10 кілограмів «канабісу».

Чоловіка визнали винним у незаконному вирощуванні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту (частина 3 статті 309, частина 1 статті 310 Кримінального Кодексу України). Його засуджено до 5 років 3 місяців позбавлення волі, однак законної сили вирок ще не набрав.

Нагадаємо як до суду скерували обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи за фактом незаконного посіву та вирощування конопель з метою збуту.