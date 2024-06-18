Мешканця Березнегуватської ОТГ, який на власному подвір’ї вирощував рослини коноплі засудили до п’яти років та трьох місяців позбавлення волі.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
За даними прокуратури, 47-річний мешканець Березнегуватської ОТГ в себе вдома посадив 15 кущів коноплі та ретельно за ними доглядав. Дотримуючись необхідних технологій, чоловік зібрав «урожай» та готував продукт до вживання.
Під час обшуку в будинку обвинуваченого правоохоронці вилучили 10 кілограмів «канабісу».
Чоловіка визнали винним у незаконному вирощуванні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту (частина 3 статті 309, частина 1 статті 310 Кримінального Кодексу України). Його засуджено до 5 років 3 місяців позбавлення волі, однак законної сили вирок ще не набрав.
Нагадаємо як до суду скерували обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи за фактом незаконного посіву та вирощування конопель з метою збуту.
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Мешканця Березнегуватської ОТГ, який на власному подвір’ї вирощував рослини коноплі засудили до п’яти років та трьох місяців позбавлення волі.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
За даними прокуратури, 47-річний мешканець Березнегуватської ОТГ в себе вдома посадив 15 кущів коноплі та ретельно за ними доглядав. Дотримуючись необхідних технологій, чоловік зібрав «урожай» та готував продукт до вживання.
Під час обшуку в будинку обвинуваченого правоохоронці вилучили 10 кілограмів «канабісу».
Чоловіка визнали винним у незаконному вирощуванні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту (частина 3 статті 309, частина 1 статті 310 Кримінального Кодексу України). Його засуджено до 5 років 3 місяців позбавлення волі, однак законної сили вирок ще не набрав.
Нагадаємо як до суду скерували обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи за фактом незаконного посіву та вирощування конопель з метою збуту.