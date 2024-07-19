Військові, ілюстраційне фото

Для задоволення військових потреб необхідно забронювати приблизно 1,2 мільйона осіб.

Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Він наголосив, що наразі заброньовано близько 800 тисяч осіб, тож є певний резерв.

«Скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих для функціонування економіки. Критерії таких підприємств визначені у Постанові №76. За цією процедурою бронюють до 50% осіб, які підлягають мобілізації», – зазначає міністр економіки.

Кіндратів пояснює, що 100% працівників можуть бути заброньовані компаніями, які є критично важливими для потреб Збройних сил України та інших військових підприємств, а також компаніями паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів. Це також стосується підприємств, що займаються будівництвом фортифікаційних споруд або реалізують проєкти міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, з 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни можуть тільки у ТЦК та за допомогою застосунку «Резерв+». У ЦНАПах це буде неможливо. Станом на 17 липня 2024 року через «Резерв+» військово-облікові дані оновили 3,4 мільйони громадян України.