У Миколаївській області 14 липня пожежі гасили 220 вогнеборців / Фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби 14 липня у Миколаївській області пожежі знищили житлові будинки, господарчі споруди, літні кухні, гаражі та автомобілі. Відбулося 43 пожежі на відкритих територіях.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, горіли суха трава, чагарники, сміття, очерет на території приватного сектора.

Пожежі виникли у всіх районах області. За словами вогнеборців, причиною цьому є необачна «господарча» діяльність деяких мешканців, які прибирають дачні ділянки спалюючи сухостій. Також необачність водіїв, які викидають недопалки на узбіччях, фермери та які випалюють стерню після збору врожаю. Загальна відстань яку пройшов вогонь склала понад 86 гектарів.

В одному з випадків у селі Гуляйгородок у Баштанському районі вогнеборцям довелось гасити масштабну пожежу.

«Прямуючи до місця виклику, на лінію 101 почали додатково надходити дзвінки від стурбованих мешканців, що вогонь з відкритої території перекинувся на околиці населеного пункту і охопив будинки та господарчі споруди. Додатково було направлено техніку та особовий склад з сусіднього Миколаївського району, та вогнеборців місцевої пожежної охорони», — йдеться в повідомленні.

Вогонь знищив житлові будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі. На місці для моніторингу ситуації та недопущення збільшення площі горіння застосовувався БпЛА. Загальна площа склала 35 гектарів. Наразі ведуться роботи щодо встановлення причин, обставин та наслідків пожежі.

У Миколаївській області 14 липня пожежі гасили 220 вогнеборців / Фото: ДСНС Миколаївщини У Миколаївській області 14 липня пожежі гасили 220 вогнеборців / Фото: ДСНС Миколаївщини У Миколаївській області 14 липня пожежі гасили 220 вогнеборців / Фото: ДСНС Миколаївщини

Також росіяни атакували дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду та артилерійськими обстрілами Очаків. Внаслідок атак зруйновано приватний сектор, зайнялась суха трава, яку надзвичайники оперативно ліквідували.

Не жилий будинок на площі 63 квадратних метри гасили в селищі міського типу Криве Озеро. А в селі Анастасівка Новобузької громади ліквідували пожежу гаража та споруди господарчого призначення площею 40 квадратних метри.

Зранку, 15 липня, перекриття даху житлового будинку та гаража (60 квадратних метри) приборкали вогнеборці у Корабельному районі Миколаєва.

Від ДСНС працювали понад 220 вогнеборців та 56 одиниць пожежної техніки.

У Миколаївській області 14 липня пожежі гасили 220 вогнеборців / Фото: ДСНС Миколаївщини У Миколаївській області 14 липня пожежі гасили 220 вогнеборців / Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, на Миколаївщині за останні чотири дні зафіксували майже 150 пожеж на відкритих територіях. За ці дні через пожежі згоріло 200 гектарів територій, серед яких — поля, ліси та лісосмуги.