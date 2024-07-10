У вівторок, 9 липня, українка намагалися вивезти скрипку, яка ймовірно становить культурну та історичну цінність. Інструмент вилучили.
Про це повідомляє державна прикордонна служба.
За даними митників, мешканка Чернівців 1976 року народження виїжджала до Румунії власним автомобілем через пункт пропуску «Порубне».
Під час огляду багажника прикордонники з представниками митниці виявили скрипку з маркуванням «Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713», яка ймовірно становить культурну та історичну цінність.
Представники митниці вилучили інструмент та направили на експертизу.
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У вівторок, 9 липня, українка намагалися вивезти скрипку, яка ймовірно становить культурну та історичну цінність. Інструмент вилучили.
Про це повідомляє державна прикордонна служба.
За даними митників, мешканка Чернівців 1976 року народження виїжджала до Румунії власним автомобілем через пункт пропуску «Порубне».
Під час огляду багажника прикордонники з представниками митниці виявили скрипку з маркуванням «Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713», яка ймовірно становить культурну та історичну цінність.
Представники митниці вилучили інструмент та направили на експертизу.
Нагадаємо, як двоє чоловіків напали на прикордонників на Рівненщині.