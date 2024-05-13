Мотоцикліст загинув у ДТП в Первомайському районі Миколаївщини / Фото: Нацполіція

У селі Кам’яний Міст, що на Миколаївщині, 12 травня близько 17:00 трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій мотоцикла «КТМ», ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в дерево.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що внаслідок аварії 24-річний водій загинув на місці, а 19-річного пасажира медики госпіталізували.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Поліцейські встановлюють обставини та шукають свідків автопригоди.

Нагадаємо, на автодорозі поблизу села Болеславчик у Первомайському районі Миколаївщини зіткнулись автомобіль Toyota Land Cruiser Prado із мотоциклом Mustang Dingo, за кермом якого був 16-річний хлопець. Його госпіталізували.