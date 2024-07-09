У Миколаєві в Інгульському районі на вулиці Авангардній загорівся бензовоз на території автотранспортного підприємства. На місці події працюють рятувальники.

В коментарі «НикВести» речниця ДСНС у Миколаївській області Ілляна Пацюк повідомила, що на місці працюють два відділення державної пожежно-рятувальної частини.

«Також задіяні автомобіль пінно-повітряного гасіння та водовозка. Пожежу локалізують, причини загоряння з'ясовуються», – додала вона.

У Миколаєві на автотранспортному підприємстві загорівся бензовоз, фото: «НикВести»

У Миколаєві на автотранспортному підприємстві загорівся бензовоз, фото: «НикВести»

Додамо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уже підтвердив інформацію, що горить машина з бензином.

«Прикро, але буває. Спека», – написав він.

Нагадаємо, в Миколаєві 7 липня, виявили тіло загиблого чоловіка в гаражі, де стався вибух.