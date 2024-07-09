У Миколаєві в Інгульському районі на вулиці Авангардній загорівся бензовоз на території автотранспортного підприємства. На місці події працюють рятувальники.
В коментарі «НикВести» речниця ДСНС у Миколаївській області Ілляна Пацюк повідомила, що на місці працюють два відділення державної пожежно-рятувальної частини.
«Також задіяні автомобіль пінно-повітряного гасіння та водовозка. Пожежу локалізують, причини загоряння з'ясовуються», – додала вона.
Додамо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уже підтвердив інформацію, що горить машина з бензином.
«Прикро, але буває. Спека», – написав він.
Нагадаємо, в Миколаєві 7 липня, виявили тіло загиблого чоловіка в гаражі, де стався вибух.
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У Миколаєві в Інгульському районі на вулиці Авангардній загорівся бензовоз на території автотранспортного підприємства. На місці події працюють рятувальники.
В коментарі «НикВести» речниця ДСНС у Миколаївській області Ілляна Пацюк повідомила, що на місці працюють два відділення державної пожежно-рятувальної частини.
«Також задіяні автомобіль пінно-повітряного гасіння та водовозка. Пожежу локалізують, причини загоряння з'ясовуються», – додала вона.
Додамо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уже підтвердив інформацію, що горить машина з бензином.
«Прикро, але буває. Спека», – написав він.
Нагадаємо, в Миколаєві 7 липня, виявили тіло загиблого чоловіка в гаражі, де стався вибух.