У Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 14 травня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. 6 Військова;

вул. Конопатна;

вул. М. Маліновського;

вул. Каразіна;

вул. 5 Військова;

вул. Купорна;

Паромний спуск;

вул. 1 Інгульська;

вул. Теслярна;

вул. Котельна;

вул. Столярна;

пров. 7 Військовий;

вул. 7 Військова;

Півострів Аляуди;

вул. Аляуди;

вул. 2 Набережна;

вул. 8 Військова;

вул. Інгульська;

пров. 1 Інгульський;

вул. Шевченка;

вул. Артилерійська;

вул. Потьомкінська;

вул. Наваринська;

пр. Центральний;

вул. Фалеевська;

вул. Адмірала Макарова;

вул. Декабристів;

вул. Шевченка;

вул. Радісна;

вул. Погранична;

вул. Даля;

вул. Сінна.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Левського;

вул. Одеська;

вул. Софіївська;

вул. Гагаріна;

вул. Казарського.

Нагадаємо, з 18:00 п’ятниці до 6:30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося. Такі дії були зумовлені нестачею потужностей.

Начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців»