Планові відключення електроенергії у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 12 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Новобузька;

вул. Електронна;

вул. Троїцька;

вул. Громадянська;

вул. Кузнецька;

вул. Млинна;

вул. 2 Слобідська;

вул. Велика Морська;

вул. 3 Слобідська;

вул. Колодязна;

вул. Потьомкінська.

Також з 09:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. Грозадянська;

вул. Кузнецька.

Також з 08:00 ранку до 17:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. 2 Набережна;

вул. 2 Екіпажна;

вул. Генерала Бєлова;

вул. Кар'єрна.

Раніше ми також писали про історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців.