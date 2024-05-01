Патрульні у Миколаєві затримали місцевого жителя, який курив на території дитячого майданчика. Під час взаємодії з правоохоронцями він відкрито зізнався, що при собі також має згорток із наркотичною речовиною.

Про це повідомила Патрульна поліція Миколаївської області.

Зазначається, що сьогодні вранці, 1 травня, під час патрулювання Центрального району міста, інспектори роти ТОР помітили громадянина, який порушував громадський порядок, а саме курив на території дитячого майданчика.

«Поліцейські вирішили зробити чоловіку зауваження та перевірити за наявними базами даних. Під час спілкування з патрульними громадянин повідомив, що він має із собою згорток із наркотичною речовиною», – йдеться у повідомленні.

Інспектори склали на чоловіка постанову за ст.175-1 (куріння в заборонених місцях) КУпАП та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин цієї події.

В Миколаєві затримали чоловіка з наркотиками. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області В Миколаєві затримали чоловіка з наркотиками. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

Крім того, патрульні затримали ще одного чоловіка, який зізнався, що має при собі наркотики.

«Невдовзі, у цьому ж районі міста, увагу ТОРівців привернув інший громадянин, який перебував у громадському місці у п’яному вигляді. Спілкуючись із поліцейськими громадянин повідомив, що в нього в сумці є згорток з наркотичною речовиною і телескопічний кийок, який йому подарували друзі. У цьому випадку ми також передали чоловіка слідчим та склали на нього постанову за ч.1 ст.178 (поява в громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, в Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у збуті психотропних речовин через «закладки».