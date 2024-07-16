Вночі, 15 липня на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» в районі селі Новополтавка в межах Баштанського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Hyundai Getz та вантажівки Scania.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що в результаті зіткнення на місці загинув водій легковика. Рятувальники за допомогою електричного аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло чоловіка.
Наразі обставини автопригоди встановлюють правоохоронці.
Від ДСНС залучались чотири рятувальники та один спецавтомобіль.
Нагадаємо, внаслідок аварії, що сталась між селами Грейгове та Степове у Миколаївському районі, постраждали пʼять осіб та загинули троє.
Раніше повідомлялося, що 14 липня, в Миколаєві на перехресті Херсонського Шосе та вулиці Троїцької сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів HYUNDAI Tucson та ВАЗ.
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Вночі, 15 липня на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» в районі селі Новополтавка в межах Баштанського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Hyundai Getz та вантажівки Scania.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що в результаті зіткнення на місці загинув водій легковика. Рятувальники за допомогою електричного аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло чоловіка.
Наразі обставини автопригоди встановлюють правоохоронці.
Від ДСНС залучались чотири рятувальники та один спецавтомобіль.
Нагадаємо, внаслідок аварії, що сталась між селами Грейгове та Степове у Миколаївському районі, постраждали пʼять осіб та загинули троє.
Раніше повідомлялося, що 14 липня, в Миколаєві на перехресті Херсонського Шосе та вулиці Троїцької сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів HYUNDAI Tucson та ВАЗ.