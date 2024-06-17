Південний Буг. Фото з відкритих джерел.

Підприємцю Кривоозеської громади, який самовільно зайняв земельну ділянку в охоронюваній зоні оголосили про підозру.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Миколаївський області.

За даними поліції, восени минулого року 35-річний підприємець Кривоозерської громади самовільно зайняв ділянку понад 11 га, що розташована вздовж прибережної захисної смуги річки Південний Буг.

Внаслідок цих дій чоловік завдав державі збитків на понад 63 тисячі 600 гривень.

Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 197-1 Кримінального кодексу України, тобто самовільне зайняття земельної ділянки в охоронних зонах. Санкція статті передбачає покарання до двох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо як на миколаївця, який самовільно зайняв під будівництво частину берега на Намиві, наклали 850 гривень штрафу.