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Миколаївська прокуратура конфіскувала п'ять ділянок землі у громадян Росії на Снігурівщині.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, конфісковані ділянки сягали площі понад 17 гектарів та вартістю майже 500 тисяч гривень.

Зазначається, що росіяни впродовж року після набуття права власності в порядку спадкування на вказані земельні ділянки сільськогосподарського призначення не відчужили їх.

У прокуратурі додали, що цьогоріч в державну власність вдалось повернути 15 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 80,5 гектарів вартістю майже 4 мільйонів гривень, які належали росіянам.

Нагадаємо, у Баштанському районі виявили 5 земельних ділянок, загальною площею 40 гектарів та вартістю 2,4 мільйони гривень, якими користувалися громадяни РФ.