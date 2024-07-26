У Миколаївській області 25 липня виникли дві пожежі в житловому секторі.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За словами рятувальників, один будинок горів у селі Лупареве Миколаївського району, а другий — у селі Полтавка Баштанського району. Площі пожеж склали 100 та 80 квадратних метра відповідно.
На гасіння залучались підрозділи 5 та 20 державних пожежно-рятувальних частин. В першому випадку допомагали вогнеборці Галицинівського загону місцевої пожежної охорони.
Зазначається, що спільними зусиллями від вогню вдалось врятувати гараж та літню кухню. Причини займання наразі встановлюються.
Нагадаємо, на Миколаївщині 24 липня виникло 34 пожежі загальною площею 35 гектарів. Горіли пожнивні залишки, сухостій, чагарники й сміття у Миколаєві та всіх районах області. Ще дві пожежі виникли в житлі.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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У Миколаївській області 25 липня виникли дві пожежі в житловому секторі.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За словами рятувальників, один будинок горів у селі Лупареве Миколаївського району, а другий — у селі Полтавка Баштанського району. Площі пожеж склали 100 та 80 квадратних метра відповідно.
На гасіння залучались підрозділи 5 та 20 державних пожежно-рятувальних частин. В першому випадку допомагали вогнеборці Галицинівського загону місцевої пожежної охорони.
Зазначається, що спільними зусиллями від вогню вдалось врятувати гараж та літню кухню. Причини займання наразі встановлюються.
Нагадаємо, на Миколаївщині 24 липня виникло 34 пожежі загальною площею 35 гектарів. Горіли пожнивні залишки, сухостій, чагарники й сміття у Миколаєві та всіх районах області. Ще дві пожежі виникли в житлі.