Пожежі в житловому секторі Миколаївської області 25 липня / Фото: ДСНС

У Миколаївській області 25 липня виникли дві пожежі в житловому секторі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами рятувальників, один будинок горів у селі Лупареве Миколаївського району, а другий — у селі Полтавка Баштанського району. Площі пожеж склали 100 та 80 квадратних метра відповідно.

На гасіння залучались підрозділи 5 та 20 державних пожежно-рятувальних частин. В першому випадку допомагали вогнеборці Галицинівського загону місцевої пожежної охорони.

Зазначається, що спільними зусиллями від вогню вдалось врятувати гараж та літню кухню. Причини займання наразі встановлюються.

Пожежі в житловому секторі Миколаївської області 25 липня / Фото: ДСНС Пожежі в житловому секторі Миколаївської області 25 липня / Фото: ДСНС Пожежі в житловому секторі Миколаївської області 25 липня / Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Миколаївщині 24 липня виникло 34 пожежі загальною площею 35 гектарів. Горіли пожнивні залишки, сухостій, чагарники й сміття у Миколаєві та всіх районах області. Ще дві пожежі виникли в житлі.