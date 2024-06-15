Миколаївські морпіхи знищили російський танк, скриншот з відео

Десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як ліквідовують російську армію та ворожу техніку на полі бою у Донецькій області.

Про це 79-та бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що десантники методично знищують окупантів у районі Новомихайлівки.

«На цих кадрах — частина нашої щоденної бойової роботи: виявили російську «буханку», бронемашину, мотоцикл, скупчення живої сили — і тут же відправляємо до пекла свіже поповнення! Жодна дружина російського окупанта не залишиться без білої «Лади», — заявили у бригаді.

Нагадаємо, протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.

21 січня російські війська знову здійснили артилерійський обстріл Очакова.

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.