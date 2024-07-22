Миколаївські піхотинці показали на відео, як знищують ворожу техніку та живу силу ворога на Харківщині.
Відео оприлюднено на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
«Працюють «Сови» миколаївських морпіхів. Знищуємо піхоту, автотранспорт, міномети ворога на Харківщині»,— йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як знищили 18 одиниць ворожої техніки на Донеччині.
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Миколаївські піхотинці показали на відео, як знищують ворожу техніку та живу силу ворога на Харківщині.
Відео оприлюднено на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
«Працюють «Сови» миколаївських морпіхів. Знищуємо піхоту, автотранспорт, міномети ворога на Харківщині»,— йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як знищили 18 одиниць ворожої техніки на Донеччині.