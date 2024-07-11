Суд. Ілюстроване фото.

У Центральному районному суді Миколаєва винесли вирок 24-річному мешканцю регіону, який п’яний водив авто та пропонував працівнику поліції хабар.

Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції у Миколаївській області.

За даними суду, у травні цього року чоловік п'яний керував авто і за цим фактом на нього склали протокол за статтею 130 КУпАП. Після зупинки чоловік запропонував заступнику начальника одного з райвідділів поліції хабар у сумі 25 тисяч гривень за ненаправлення до суду матеріалів стосовно нього.

Поліцейський звернувся з цією заявою до правоохоронних органів. Однак вже за кілька днів обвинувачений надав йому обіцяні гроші. Пізніше між обвинуваченим та прокурором було укладено угоду, де обвинувачений повністю визнає свою вину.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 369 Кримінального Кодексу України та призначено узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в сумі 34 тисячі гривень.

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