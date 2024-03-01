Поліцейські затримали 52-річного миколаївця та оголосили йому підозру у виготовленні та продажі фальсифікованого алкоголю.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області

Миколаївця затримали за підозрою у виготовленні фальсифікованого алкоголю. Фото: поліція Миколаївщини Миколаївця затримали за підозрою у виготовленні фальсифікованого алкоголю. Фото: поліція Миколаївщини

Правоохоронці встановили, що влітку минулого року чоловік незаконно придбав майже 160 літрів спиртовмісної речовини.

Згодом він незаконно виготовив 325 літрів горілки та 50 літрів коньяку, які збирався продати.

Відповідно до висновків проведених експертиз напої не відповідають вимогам діючого державного стандарту України та не є придатним до споживання.

Нині за процесуального керівництва прокуратури слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєні злочину, передбаченого частинами 1 та 2 статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, купувати алкоголь на Миколаївщині стали частіше: у січні до бюджетів надійшло акцизного податку на 22% більше, ніж торік.