Миколаївцям нагадали, куди звертатись, якщо їхні будинки постраждали від російських обстрілів.

Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, комісійне обстеження обʼєктів, які були пошкоджені внаслідок обстрілів після 23.02.2023, здійснює управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради.

Алгоритм дій, куди звертатись, якщо ваші будинки постраждали від російських обстрілів

Алгоритм дій, куди звертатись, якщо ваші будинки постраждали від російських обстрілів

Алгоритм дій, куди звертатись, якщо ваші будинки постраждали від російських обстрілів

Для проведення комісійного обстеження необхідно звернутись з офіційною заявою до управління за адресою:

м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 48/8 або ж на офіційну електронну адресу dabimk@mkrada.gov.ua.

Атака по Миколаєву 19 липня

Вибух в Миколаєві пролунав о 17:14. Як виявилось, удар прийшовся по житловому району міста.

Вд ракетного удару окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.

За годину після атаки у коментарі «НикВести» віце-мер Віталій Луков повідомив, що відомо про трьох жертв на місці прильоту, серед них дитина. Мати хлопчика, який загинула внаслідок ракетного удару, перебуває в стані шоку. З нею працюють психологи.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Заначимо, попередньо, окупанти вдарили по місту ракетою Х-59.

На атаку по Миколаєву відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз потрібні нові рішення на підтримку захисту України.