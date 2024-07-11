Затриманий. Фото: СБУ

Українські правоохоронці затримали мешканця Буковини, якого підозрюють у співпраці з РФ. За даними СБУ, він готував координати для вогневого ураження ключових транспортних шляхів та критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними спец-служби, серед пріоритетних цілей ворога були вузлові станції та залізничні маршрути, якими Сили оборони переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт. Також окупантів цікавили геолокації медзакладів, де проходять лікування та реабілітацію українські військові.

«Діючи «під прикриттям» кур’єра популярного сервісу доставки, агент на скутері об’їжджав місцевість, де фіксував потрібні йому об’єкти. Отримані відомості він мав направити своєму російському куратору через особистий чат у месенджері», — сказано в повідомленні.

Служба безпеки затримала чоловіка, коли він готував агентурний «звіт» до ФСБ. За даними слідства, затриманим є місцевий житель, він потрапив у поле зору окупантів через свого знайомого з Росії, який співпрацював з ФСБ.

Підозрюваний поширював також проросійські наративи в російських відеочатах. Під час таких ефірів він виступав на підтримку збройної агресії проти України та виправдовував воєнні злочини окупантів.

Затриманий. Фото: СБУ Листування затриманого. Фото: СБУ

При обшуках у помешканні затриманого вилучили два мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочину. Слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та частина 1 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, як Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана. Чоловіка підозрюють у співпраці з росіянами вивезенні українського зерна з тимчасово окупованого Криму.