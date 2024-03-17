На Дніпропетровщині 17 березня перекинулася маршрутка, є загиблі / Фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП у Дніпропетровській області за участю маршрутного автобуса кількість жертв зросла до чотирьох, ще 12 отримали тілесні ушкодження.

Про це поінформувала поліція Дніпропетровської області.

«Внаслідок перекидання автобуса загинуло чотири пасажири, ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня», — йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, попередньо встановлено, що 61-річний водій маршрутного таксі «Mercedes Sprinter» не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Зараз слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Водія мікроавтобуса затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

На Дніпропетровщині 17 березня перекинулася маршрутка, є загиблі / Фото: Нацполіція На Дніпропетровщині 17 березня перекинулася маршрутка, є загиблі / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на Миколаївщині вантажний автомобіль Renault Magnum з цистерною-напівпричепом злетів у кювет та перекинувся. Водій загинув.