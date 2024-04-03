У гаражному кооперативі в одному з районів Миколаєва та неподалік дороги у Шевченківській громаді 2 квітня мешканці знайшли два касетних боєприпаси реактивної системи залпового вогню.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, до них звернувся голова одного із гаражних кооперативів міста та повідомив, що на даху гаража власник знайшов касетний снаряд.

За даними поліції, подібну знахідку — боєприпас, ззовні схожий на осколково-фугасний касетний бойовий елемент, мешканці знайшли на узбіччі дороги поблизу села Шевченківської громади Миколаївського району.

Вибухотехніки зазначили, що через неможливість транспортувати касетні боєприпаси, які є вкрай небезпечними, довелося знешкоджувати їх методом контрольованого підриву на місці.

У Миколаєві та області мешканці знайшли касетні боєприпаси / Фото: Нацполіція У Миколаєві та області мешканці знайшли касетні боєприпаси / Фото: Нацполіція У Миколаєві та області мешканці знайшли касетні боєприпаси / Фото: Нацполіція

У поліції закликали людей бути обережними при виявленні невідомих предметів, не торкатися, не переносити та не намагатися самостійно розбирати їх, навіть, якщо це залишки ракет чи боєприпасів, що не здетонували. Також не можно користуватися телефонами або іншими засобами радіозвʼязку поблизу підозрілого предмету. В разі виявлення вибухонебезпечних предметів — негайно повідомляйте поліцію на спецлінію 102, або до служби порятунку — 101.

Нагадаємо, у Миколаївській області вибухотехніки поліції знешкодили російську гранату, яка висіла на гіллі у лісосмузі.