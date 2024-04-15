На Харківщині трактор у полі підірвався на вибухівці. Фото: ДСНС

У Харківській області під час виконання польових робіт трактор підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили у ДСНС, подія сталася сьогодні. 15 квітня, у полі поблизу села Явірське Балаклійської громади.

Внаслідок вибуху транспортний засіб отримав пошкодження, механізатор при цьому не постраждав.

На місці події також працювали фахівці профільних служб. Тип вибухового пристрою встановлюється.

Нагадаємо, що ввечері, 27 березня у селі Червоний Маяк Херсонської області двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні. Внаслідок цього один з них зазнав тяжких поранень, інший — загинув.