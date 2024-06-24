Протитанкова міна. Фото з відкритих джерел

На Харківщині вранці, 24 червня, двоє людей загинуло внаслідок наїзду на протитанкову міну.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

«Сьогодні вранці легковий автомобіль, рухаючись у прифронтовому селі Слобожанське Харківського району, натрапив на протитанкову міну. В результаті вибуху водій загинув одразу, а його дружина — дорогою до лікарні», — йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, з початку повномасштабної війни від дії вибухонебезпечних предметів загинуло 298 цивільних, ще 676 — дістали поранення.

«Розмінування деокупованих територій триває, тож нагадуємо життєво важливі правила мінної безпеки: Бачите підозрілий предмет? Не підходьте! Не чіпайте! Телефонуйте 101!», — попереджають фахівці.

Нагадаємо, що в одному із селищ Харківської області 18 червня постраждав хлопчик, який підняв вибухівку і та здетонувала.

У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці.

22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.

У місті Снігурівка 20 вересня 2023 року на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували.

У полі біля міста Снігурівка 11-го жовтня 2023 року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.

Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей.

5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Крім того, на Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.