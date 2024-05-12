Розмінування. Архівне фото НікВісті

У суботу, 11 травня, на Херсонщині дідусь із 11-річним онуком підірвалися на російській міні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

Пригода сталася у селищі Музиківка, що за 16 кілометрів від Херсона. Дідусь із онуком пасли худобу біля каналу, коли одна з кіз наступила на вибухонебезпечний предмет, який після цього розірвався.

Постраждалі прибули до лікарні близько 17:00. У 63-річного чоловіка діагностували осколкове поранення ніг та спини. Лікарі надали йому необхідну медичну допомогу. 11-річного хлопчика госпіталізували з осколковими пораненнями ніг, грудної клітки та живота. Дитину прооперували.

— У нього було поранення малогомілкових кісток, також є поранення м'яких тканин черевної порожнини та грудної клітки. Була зроблена операція. Дитина стабілізована, її здоров'ю нічого не загрожує, — сказав лікар місцевої лікарні.

Раніше «НікВести» розповіли про родину Верьовкіних, які мешкають у невеликому селі біля Снігурівки Миколаївської області. Брати Ігор та Олександр господарюють, виховують дітей і навіть грають у футбол. Так і не скажеш, що восени 2022 року під час окупації села російськими солдатами брати вибухнули на мінах-пелюстках, які окупанти залишили на дорозі та втратили ноги.