Розірваний російський снаряд у Херсоні. Архівне фото: Суспільне Херсон

Вчора, 24 липня, росіяни атакували 15 населені пункти області. Внаслідок російської агресії на Херсонщині загинула одна людина, ще шестеро — поранені.

Як інформує начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Комишани, Білозерка, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Михайлівка, Станіслав, Ромашкове, Інгулець, Станіслав, Тягинка, Садове, Урожайне, Гаврилівка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 17 приватних будинків.

«Зафіксовано влучання в газопровід, складські приміщення, господарські споруди та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська 24 липня атакували Миколаївську область.