Херсонська область, фото з відкритих джерел

У вівторок, 23 липня, російські військові обстріляли 15 населених пунктів у Херсонській області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок російської атаки загинула людина, ще двоє цивільних отримали поранення.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Приозерне, Чорнобаївка, Антонівка, Садове, Понятівка, Микільське, Чайкине, Бургунка, Крупиця, Гаврилівка, Качкарівка та місто Херсон», — йдеться в повідомленні.

Ракетний удар пошкодив 12 приватних будинків та приватні автомобілі.

Нагадаємо, армія РФ протягом доби 22 липня обстріляла з різних видів озброєння 15 населених пунктів Херсонської області, тоді постраждали семеро людей.

Також нагадаємо, що у вівторок, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району Миколаївської області.