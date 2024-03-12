Чоловік намагався відправити до США старовинні артефакти / Фото: Київська обласна прокуратура

Служба безпеки України викрила мешканця Київщини, який хотів відправити до США старовинні артефакти, які мають художнє, етнографічне, наукове та історичне значення.

Йдеться про шість старовинних монет арабського Халіфату періоду VIII-X століття та вісім платіжних злитків, які використовували на території України протягом VIII-XII століть, повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова розповіла, що підозрюваного затримали в одному з поштових відділень. Перед відправкою посилки, чоловік ретельно замаскував цінні предмети, інформує «УП. Життя».

— Він помістив їх в окремі пакети, а потім — у картонні коробки. Намагався відправити під виглядом декоративних сувенірів, — сказала Олена Ковальова.

Також речниця зазначила, що невідомо, де чоловік взяв монети і злитки та для чого їх відправляв до Америки. У його помешканні правоохоронці провели обшук й інших артефактів не виявили.

Усі вилучені цінності прокуратура конфіскувала як речові докази. До завершення кримінального провадження вони будуть зберігатися там, а після суд вирішить, що з ними робити. Можливо, артефакти передадуть в один із музеїв.

Запобіжний захід підозрюваному ще не обрали. Наразі триває досудове розслідування. Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене частиною 1 статті 201 Кримінального кодексу України — від трьох до семи років позбавлення волі, стверджують у Київській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, київські митники конфіскували сотню археологічних знахідок VIII століття до нашої ери — ХІІІ століття нашої ери. Артефакти намагалися переправити у двох міжнародних поштових відправленнях до Німеччини.