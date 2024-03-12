Служба безпеки України викрила мешканця Київщини, який хотів відправити до США старовинні артефакти, які мають художнє, етнографічне, наукове та історичне значення.
Йдеться про шість старовинних монет арабського Халіфату періоду VIII-X століття та вісім платіжних злитків, які використовували на території України протягом VIII-XII століть, повідомили у Київській обласній прокуратурі.
Речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова розповіла, що підозрюваного затримали в одному з поштових відділень. Перед відправкою посилки, чоловік ретельно замаскував цінні предмети, інформує «УП. Життя».
— Він помістив їх в окремі пакети, а потім — у картонні коробки. Намагався відправити під виглядом декоративних сувенірів, — сказала Олена Ковальова.
Також речниця зазначила, що невідомо, де чоловік взяв монети і злитки та для чого їх відправляв до Америки. У його помешканні правоохоронці провели обшук й інших артефактів не виявили.
Усі вилучені цінності прокуратура конфіскувала як речові докази. До завершення кримінального провадження вони будуть зберігатися там, а після суд вирішить, що з ними робити. Можливо, артефакти передадуть в один із музеїв.
Запобіжний захід підозрюваному ще не обрали. Наразі триває досудове розслідування. Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене частиною 1 статті 201 Кримінального кодексу України — від трьох до семи років позбавлення волі, стверджують у Київській обласній прокуратурі.
Нагадаємо, київські митники конфіскували сотню археологічних знахідок VIII століття до нашої ери — ХІІІ століття нашої ери. Артефакти намагалися переправити у двох міжнародних поштових відправленнях до Німеччини.
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Служба безпеки України викрила мешканця Київщини, який хотів відправити до США старовинні артефакти, які мають художнє, етнографічне, наукове та історичне значення.
Йдеться про шість старовинних монет арабського Халіфату періоду VIII-X століття та вісім платіжних злитків, які використовували на території України протягом VIII-XII століть, повідомили у Київській обласній прокуратурі.
Речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова розповіла, що підозрюваного затримали в одному з поштових відділень. Перед відправкою посилки, чоловік ретельно замаскував цінні предмети, інформує «УП. Життя».
— Він помістив їх в окремі пакети, а потім — у картонні коробки. Намагався відправити під виглядом декоративних сувенірів, — сказала Олена Ковальова.
Також речниця зазначила, що невідомо, де чоловік взяв монети і злитки та для чого їх відправляв до Америки. У його помешканні правоохоронці провели обшук й інших артефактів не виявили.
Усі вилучені цінності прокуратура конфіскувала як речові докази. До завершення кримінального провадження вони будуть зберігатися там, а після суд вирішить, що з ними робити. Можливо, артефакти передадуть в один із музеїв.
Запобіжний захід підозрюваному ще не обрали. Наразі триває досудове розслідування. Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене частиною 1 статті 201 Кримінального кодексу України — від трьох до семи років позбавлення волі, стверджують у Київській обласній прокуратурі.
Нагадаємо, київські митники конфіскували сотню археологічних знахідок VIII століття до нашої ери — ХІІІ століття нашої ери. Артефакти намагалися переправити у двох міжнародних поштових відправленнях до Німеччини.