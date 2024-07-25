Пожежі на Миколаївщині 24 липня / Фото: ДСНС Миколаївської області

На Миколаївщині 24 липня виникло 34 пожежі загальною площею 35 гектарів. Горіли пожнивні залишки, сухостій, чагарники й сміття у Миколаєві та всіх районах області. Ще дві пожежі виникли в житлі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

«Майже до кінця збігає другий місяць літа, а достукатись до свідомості наших громадян нам майже так і не вдається. Кожного дня професійним рятувальникам, вогнеборцям місцевих пожежних охорон доводиться приборкувати пожежі як на відкритих територіях, так і на об’єктах та в приватному секторі», — зазначили У ДСНС.

Первомайський район — 10 пожеж;

Вознесенський район — 4 пожежі;

Баштанський район — 6 пожеж;

Миколаївський район — 10 пожеж;

Миколаїв — 3 пожежі.

За словами рятувальників, в житлі цієї доби пожежі спалахували двічі. Одна на балконі двокімнатної квартири на останньому поверсі дев’ятиповерхівки в Інгульському районі Миколаєва. Вогнеборці по прибуттю одночасно подали водяні стволи через вікно за допомогою використання автодрабини та через рукавну лінію у під’їзді. Завдяки цьому вдалось запобігти поширенню вогню всередину квартири. На момент займання власників вдома не було.

Пожежі на Миколаївщині 24 липня / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 24 липня / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 24 липня / Фото: ДСНС Миколаївської області

У Снігурівці вогнеборці приборкали займання речей домашнього вжитку та побутової техніки в кімнаті житлового будинку, тим самим врятувавши суміжні приміщення.

Над ліквідацією пожеж працювали 135 співробітників, 35 одиниць техніки ДСНС та місцеві пожежні охорони.

Пожежі на Миколаївщині 24 липня / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 24 липня / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 24 липня / Фото: ДСНС Миколаївської області

Нагадаємо, протягом 23 липня та в ніч на 24 липня вогнеборці в Миколаївській області 35 разів залучалися до гасіння пожеж.

А 23 липня рятувальники з вечора не могли загасити масштабну пожежу сухої трави у мікрорайоні Кульбакине в Миколаєві. Зазначимо, що 23 липня, в коментарі «НикВести» фахівці ДСНС повідомили, що причина займання не відома, а орієнтовна площа пожежі — 30 гектарів.