Господарський суд Миколаївської області відкрив провадження про визнання недійсним договору закупівлі енергоносіїв у компанії, власник якої під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Згідно матеріалів, провадження відкрито за позовом Баштанської окружної прокуратури в особі Казанківської селищної ради та Південного офісу Держаудитслужби до комунальної установи та суб’єкта господарюванняю

Підставою для пред'явлення позову стало те, що кінцевим бенефіціаром переможця закупівлі є особа, до якої за рішенням РНБО застосовані санкції.

Хоча інформацію про переможця від замовника було приховано, що призвело до укладання договору всупереч вимогам чинного законодавства. Розгляд справи триває.

Нагадаємо, миколаївська обласна прокуратура конфіскувала п'ять ділянок землі у громадян Росії на Снігурівщині.