З початку повномасштабного вторгнення до військової прокуратури надійшло близько десяти звернень щодо перевищення повноважень працівників ТЦК й СП.

Про це у середу, 8 травня, під час брифінгу повідомив керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов, пишуть «НикВести».

Зокрема, лише за чотири місяці поточного року прокурори розслідують близько 3 справ щодо перевищення повноважень.

— Ми з початку 24 лютого 2024 року маємо орієнтовно 10 таких справ. Кримінальні провадження знаходяться на стадії досудового розслідування, ми перевіряємо факти. За кожним зверненням адвокатів, громадських організацій, громадян або публікацій в засобах масової інформації, якщо ми бачимо, що події відбулися у Миколаївській області, ми перевіряємо. Якщо бачимо попередньо, що є підстави для внесення відомостей в ЄРДР, вносимо в ЄРДР і вже в ході досудового розслідування з'ясовуємо детально обставини, — сказав Андрій Кльопов.

Наразі жодна зі справ до суду не передана.

Закон про мобілізацію

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

У свою чергу, у лютому Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться провести додаткову мобілізацію у разі нестачі допомоги від США або її зменшення.

11 квітня Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію.

Майже всі народні депутати, що представляють Миколаївщину та були присутні на засіданні, проголосували «за».

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.

Також зазначимо, що за два роки вторгнення на Миколаївщині відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.