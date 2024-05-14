У вівторок на Миколаївщині прогнозують сильний вітер, фото з відкритих джерел

У Миколаєві та області у найближчі кілька годин очікується посилення вітру до 15-20 метрів за секунду.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Вказується, що очікується посилення північно-східного вітру. Така погода зберігатиметься до кінця доби. Перший рівень небезпечності «жовтий»

Раніше повідомлялося, що з 11 квітня у Миколаєві та області надзвичайна пожежна небезпека V класу.