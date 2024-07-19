У селі Лупареве сталося ДТП, фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 19 червня, на Миколаївщині у селі Лупарево водій на автівці збив хлопчика та залишив місце ДТП.

Про це повідомила староста сіл Лимани і Лупареве Наталія Панашій на своїй сторінці в Facebook.

В коментарі «НикВести» вона розповіла, що інцидент трапився близько 20:00 на одній з вулиць села Лупареве. Автівка збила хлопчика біля власного будинку, наразі його доставлено у дитяче реанімаційне відділення.

— Хлопчику було до 7 років, він мав в цьому році піти в перший клас. Водій просто залишив місце ДТП, його розшукує поліція, – розповіла вона.

Наразі правоохоронні органи проводять заходи з розшуку власника транспортного засобу, який здійснив наїзд на дитину. Організовано пошукову операцію автомобіля за такими прикметами: білий автобус з великим дахом, схожий на газель.

Нагадаємо, що на дорозі біля села Грейгове в Миколаївському районі сталась аварія, в якій загинули троє людей.