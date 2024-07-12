ДТП на трасі на Миколаївщині. Фото: патрульна поліція у Миколаївській області

У Миколаївській області на трасі зіштовхнулися легковий автомобіль Honda та мікроавтобус Mercedes.

Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.

Як повідомили патрульні, причиною ДТП стало порушення правил обгону.

«Водій автомобіля Honda здійснював маневр обгону на ділянці дороги з обмеженою видимістю та допустив зіткнення з транспортним засобом, що рухався в попутному напрямку», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Нагадаємо, внаслідок аварії, що сталась між селами Грейгове та Степове у Миколаївському районі, постраждали пʼять осіб та загинули троє.