У Миколаївській області на трасі зіштовхнулися легковий автомобіль Honda та мікроавтобус Mercedes.
Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.
Як повідомили патрульні, причиною ДТП стало порушення правил обгону.
«Водій автомобіля Honda здійснював маневр обгону на ділянці дороги з обмеженою видимістю та допустив зіткнення з транспортним засобом, що рухався в попутному напрямку», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Нагадаємо, внаслідок аварії, що сталась між селами Грейгове та Степове у Миколаївському районі, постраждали пʼять осіб та загинули троє.
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У Миколаївській області на трасі зіштовхнулися легковий автомобіль Honda та мікроавтобус Mercedes.
Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.
Як повідомили патрульні, причиною ДТП стало порушення правил обгону.
«Водій автомобіля Honda здійснював маневр обгону на ділянці дороги з обмеженою видимістю та допустив зіткнення з транспортним засобом, що рухався в попутному напрямку», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Нагадаємо, внаслідок аварії, що сталась між селами Грейгове та Степове у Миколаївському районі, постраждали пʼять осіб та загинули троє.