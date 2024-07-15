На Миколаївщині сталось ДТП / Фото для ілюстрації

У неділю, 14 липня, в Миколаєві на перехресті Херсонського Шосе та вулиці Троїцької сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів HYUNDAI Tucson та ВАЗ.

Про це повідомили Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазнчається, що внаслідок зіткнення постраждала 74-річна пасажирка ВАЗу, яку затисло у понівеченому авто.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували жінку та передали її її бригаді швидкої медичної допомоги.

З місця події постраждалу госпіталізовано до медичного закладу.

Нагадаємо, внаслідок аварії, що сталась між селами Грейгове та Степове у Миколаївському районі, постраждали пʼять осіб та загинули троє.