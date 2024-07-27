Вдень, 27 липня, російські військові з РСЗВ обстріляли місто Глухів на Сумщині. Внаслідок атаки загинула дитина.

Ще 12 людей отримали поранення, серед них 6 дітей, повідомили у прокуратурі Сумщини.

«За даними слідства, 27 липня 2024 року близько 12:40 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з реактивної системи залпового вогню ударив по центру м. Глухів Шосткинського району. Унаслідок обстрілу поранено 13 цивільних осіб, серед яких 7 дітей. Через деякий час 14-річний хлопчик помер у лікарні», — йдеться в повідомленні.

Російський удар по Сумщині 27 липня. Фото: прокуратура Сумщини Російський удар по Сумщині 27 липня. Фото: прокуратура Сумщини

Внаслідок російського удару було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.

Нагадаємо, російські військові 408 разів вдарили по Запорізькій області. Армія РФ скинула в регіоні 8 авіабомб.