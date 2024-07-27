Вдень, 27 липня, російські військові з РСЗВ обстріляли місто Глухів на Сумщині. Внаслідок атаки загинула дитина.
Ще 12 людей отримали поранення, серед них 6 дітей, повідомили у прокуратурі Сумщини.
«За даними слідства, 27 липня 2024 року близько 12:40 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з реактивної системи залпового вогню ударив по центру м. Глухів Шосткинського району. Унаслідок обстрілу поранено 13 цивільних осіб, серед яких 7 дітей. Через деякий час 14-річний хлопчик помер у лікарні», — йдеться в повідомленні.
Внаслідок російського удару було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.
Нагадаємо, російські військові 408 разів вдарили по Запорізькій області. Армія РФ скинула в регіоні 8 авіабомб.
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Вдень, 27 липня, російські військові з РСЗВ обстріляли місто Глухів на Сумщині. Внаслідок атаки загинула дитина.
Ще 12 людей отримали поранення, серед них 6 дітей, повідомили у прокуратурі Сумщини.
«За даними слідства, 27 липня 2024 року близько 12:40 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з реактивної системи залпового вогню ударив по центру м. Глухів Шосткинського району. Унаслідок обстрілу поранено 13 цивільних осіб, серед яких 7 дітей. Через деякий час 14-річний хлопчик помер у лікарні», — йдеться в повідомленні.
Внаслідок російського удару було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.
Нагадаємо, російські військові 408 разів вдарили по Запорізькій області. Армія РФ скинула в регіоні 8 авіабомб.