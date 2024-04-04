Рибоохоронний патруль на Тилігульському лимані, біля села Ташино, що на Миколаївщині викрив чоловіка, який здійснив незаконний вилов риби.
Про це повідомляє Миколаївський рибоохоронний патруль.
Зазначається, що порушник у гумовому рибальському костюмі чинив незаконний лов риби за допомогою лісових сіток та креветкового ятера(рибальська снасть-пастка, — прим.). Так, він незаконно виловив 751 бичка, чим завдав збитків рибному господарству України на суму 1 174 564 гривень.
Складено протокол про адміністративну відповідальність за частиною 4 статті 85 КУпАП, знаряддя лову та незаконно видобуті водні біоресурси вилучено.
Також на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка здійснила огляд та внесла відомості до ЄРДР.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України
Нагадаємо, біля села Себине, що Миколаївщині, два чоловіка порушивши правила рибальства незаконно виловлювали у Південному Бузі сітками рибу. Розмір нанесених збитків — понад 49 тисяч гривень.
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Рибоохоронний патруль на Тилігульському лимані, біля села Ташино, що на Миколаївщині викрив чоловіка, який здійснив незаконний вилов риби.
Про це повідомляє Миколаївський рибоохоронний патруль.
Зазначається, що порушник у гумовому рибальському костюмі чинив незаконний лов риби за допомогою лісових сіток та креветкового ятера(рибальська снасть-пастка, — прим.). Так, він незаконно виловив 751 бичка, чим завдав збитків рибному господарству України на суму 1 174 564 гривень.
Складено протокол про адміністративну відповідальність за частиною 4 статті 85 КУпАП, знаряддя лову та незаконно видобуті водні біоресурси вилучено.
Також на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка здійснила огляд та внесла відомості до ЄРДР.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України
Нагадаємо, біля села Себине, що Миколаївщині, два чоловіка порушивши правила рибальства незаконно виловлювали у Південному Бузі сітками рибу. Розмір нанесених збитків — понад 49 тисяч гривень.